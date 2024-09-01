HR Новости

Турнирная таблица КХЛ 2024/2025, расписание матчей

Вчера, 21:58 Автор: Андрей Моисеев




Во вторник, 17 сентября, состоялись шесть встреч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В центральном матче игрового дня ЦСКА победил московское «Динамо» со счетом 3:1.

«Адмирал» разгромил на своем льду «Куньлунь Ред Стар» (7:1), «Сибирь» выиграла у лидера Восточной конференции «Нефтехимика» (5:2).

«Автомобилист» уступил дома «Барысу» в овертайме (1:2), «Салават Юлаев» нанес «Авангарду» третье поражение подряд (4:2), «Локомотив» обыграл в Ярославле «Ладу» (2:1).

Турнирная таблица КХЛ сезона 2024/2025 после матчей 17 сентября выглядит следующим образом.

Турнирная таблица КХЛ на сегодня

Расписание ближайших матчей:

18 сентября: 19:00 Северсталь – Торпедо.

19 сентября: 15:30 Сибирь – Куньлунь Ред Стар, 17:00 Трактор – Нефтехимик, 19:00 Ак Барс – Барыс, 19:30 ЦСКА – Витязь, 19:30 ХК Сочи – СКА.
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    Источник: HR Новости







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