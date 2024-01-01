Программа передач ТВ, телепрограмма на 18 сентября 2024 года

В среду, 18 сентября 2024 года, на телеканалах Россия 1, НТВ, Первый, ТНТ, РЕН ТВ, СТС будут показывать следующие передачи, фильмы и сериалы.
Время начала передач — московское.
Россия 1
05:00 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 03:00 Вести
09:30, 14:30, 21:10 Вести. Местное время
09:55 О самом главном
11:30, 18:30 60 минут
13:00 Наши
14:55 Тайны следствия-17
17:30 Малахов
21:30 Дама с собачкой. Продолжение
23:30 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:00 Тайны следствия-17
НТВ
04:50 Улицы разбитых фонарей-10
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25 Пёс-2
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:20, 23:35 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
20:00 Русские
22:15 Невский. Расплата за справедливость
00:55 Неизвестная Россия. Царь горы
02:00 Хорошая жена
04:50 Улицы разбитых фонарей-10
Первый канал
05:00 Телеканал Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 Модный приговор
10:10 Жить здорово!
11:00, 14:00, 17:00, 18:30 Информационный канал
13:30, 00:40 АнтиФейк
15:15 Давай поженимся!
16:05 Мужское / Женское
20:00 Нинель
21:00 Время
22:00 Хор
23:00 Большая игра
00:00 Ко Дню оружейника
01:10 ПОДКАСТ.ЛАБ
ТНТ
04:00 Я тебе не верю
05:15 Однажды в России
06:00 Утро ТНТ
08:00 Однажды в России
09:00 Первые на деревне
11:00 СашаТаня
18:00 Исправление и наказание. Сезон 2
21:00 Телохранители
23:00 Мушкетёры в 3D
01:05 Бедные смеются, богатые плачут
04:05 Я тебе не верю
РЕН ТВ
05:00, 18:00, 02:05 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости
09:00 Документальный спецпроект
10:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112
13:00, 23:30 Загадки человечества
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Легенды и мифы
17:00, 02:50 Тайны Чапман
20:00 Геракл: Начало легенды
21:55 Смотреть всем!
00:30 Кровный отец
СТС
04:40 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:30 Ивановы-Ивановы. Сезон 2
11:40 Повелитель драконов
13:25 Верю в любовь
15:55 Простушка
17:55 Костя - Вера
20:00 Русалка и дочь короля
21:55 До встречи на венере
23:55 Залёт
01:25 Фактор страха. Испытание тайгой
02:15 Фактор страха. Испытание тайгой. Секреты сезона
03:00 Два отца и два сына