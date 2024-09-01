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Где находится Торопец на карте Тверской области

Сегодня, 06:50 Автор: Андрей Моисеев




Где находится Торопец на карте

Торопец на карте Тверской области

Торопец и Западная Двина на карте

Если смотреть на карту, Торопец находится к западу от Твери на расстоянии 260 километров от областного центра.

Население одного из самых древних городов Тверской области составляет более 11 тысяч человек.

В ночь на среду, 18 сентября, в Торопце в результате падения обломков БПЛА начался пожар и губернатор области Игорь Руденя принял решение о частичной эвакуации населения. Людей, в частности, вывозят в расположенную недалеко Западную Двину. В Западнодвинском муниципальном округе в среду приостановлена работа школ и детских садов.

Как сообщал в 2018 году РИА Новости, в городе Торопец находится арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов.

Фото: Google Карты.
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