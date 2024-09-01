Карта Курской области: граница с Украиной, приграничные районы

Если смотреть на карту России, Курская область расположена к югу от Москвы. Расстояние от столицы РФ до областного центра составляет 457 километров.
В Курске проживает 436 тысяч жителей.
Курская область граничит с Сумской областью, протяженность границы с Украиной составляет 245 км. Недалеко расположены города Суджа и Рыльск, а также поселки Теткино, Глушково и Коренево.
Правительство Курской области опубликовало список 89 населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов, попадающих под обязательную эвакуацию.
Фото: Google Карты.