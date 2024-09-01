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Карта Курской области: граница с Украиной, приграничные районы

Сегодня, 09:39 Автор: Андрей Моисеев




Граница между Курской областью и Украиной

Районы Курской области на границе с Украиной

Если смотреть на карту России, Курская область расположена к югу от Москвы. Расстояние от столицы РФ до областного центра составляет 457 километров.

В Курске проживает 436 тысяч жителей.

Курская область граничит с Сумской областью, протяженность границы с Украиной составляет 245 км. Недалеко расположены города Суджа и Рыльск, а также поселки Теткино, Глушково и Коренево.

Правительство Курской области опубликовало список 89 населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов, попадающих под обязательную эвакуацию.

Фото: Google Карты.
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