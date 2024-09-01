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Резкое похолодание: москвичей предупредили о завершении лета

Сегодня, 12:51 Автор: Андрей Моисеев




Похолодание в Москве

В ближайшие дни погода в европейской части России изменится и достигнет климатической нормы, приводит слова научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда сетевое издание «Смотрим».

По его словам, жаркая погода в Северо-Западном, в Центральном и в Приволжском федеральных округах закончится 20 сентября. Теплая погода сохранится только на юге страны.

В Москве на выходные температура днем не будет подниматься выше +20 °С, тепло заменит воздушный поток с Северного моря. 21 сентября ртутный столбик дойдет до отметок +17…18 °С, а 22-го числа поднимется только до +12…14.

В ночь на 23 сентября температура в столице может опуститься до нуля градусов.
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