Резкое похолодание: москвичей предупредили о завершении лета

Сегодня, 12:51 Автор: Андрей Моисеев

В ближайшие дни погода в европейской части России изменится и достигнет климатической нормы, приводит слова научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда сетевое издание «Смотрим».

По его словам, жаркая погода в Северо-Западном, в Центральном и в Приволжском федеральных округах закончится 20 сентября. Теплая погода сохранится только на юге страны.

В Москве на выходные температура днем не будет подниматься выше +20 °С, тепло заменит воздушный поток с Северного моря. 21 сентября ртутный столбик дойдет до отметок +17…18 °С, а 22-го числа поднимется только до +12…14.

В ночь на 23 сентября температура в столице может опуститься до нуля градусов.