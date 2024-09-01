Где находится Ливан на карте, граница с Израилем

Сегодня, 20:59 Автор: Андрей Моисеев

Если смотреть на карту Ближнего Востока, Ливан находится на восточном берегу Средиземного моря. На севере и востоке граничит с Сирией, на юге — с Израилем.

Во вторник, 17 сентября, в разных районах Ливана более 4000 человек получили ранения при взрыве пейджеров. 11 человек погибли, включая сына одного из лидеров «Хезболлы» и 10-летнюю девочку.

По одной из версий, израильские хакеры взломали встроенную в устройства систему самоликвидации, которая установлена на случай, если пейджер попадет в руки врага.

18 сентября произошли очередные взрывы в Ливане и Сирии, сообщает телеграм-канал Mash. В этот раз сдетонировали рации, радиоприемники членов «Хезболлы», ноутбуки и телефоны. Есть погибшие и раненые.

Фото: Google Карты.