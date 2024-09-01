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Где находятся на карте Ливан и Бейрут, граница с Израилем

Сегодня, 16:54 Автор: Андрей Моисеев




Ливан на карте, граница с Израилем

Карта Ливана

Взрывы в Ливане

Если смотреть на карту Ближнего Востока, Ливан находится на восточном берегу Средиземного моря. На севере и востоке граничит с Сирией, на юге — с Израилем.

Во вторник, 17 сентября, в разных районах Ливана более 4000 человек получили ранения при взрыве пейджеров. 11 человек погибли, включая сына одного из лидеров «Хезболлы» и 10-летнюю девочку.

На следующий день произошли очередные взрывы в Ливане и Сирии, сообщает телеграм-канал Mash. В этот раз сдетонировали рации, радиоприемники членов «Хезболлы», ноутбуки и телефоны. Есть погибшие и раненые.

19 сентября. Израильские СМИ пишут о начале третьей ливанской войны. ЦАХАЛ заявляет, что ВВС бьют ракетами по объектам «Хезболлы» на юге страны.

20 сентября. Израильские военные нанесли удар по столице Ливана. Целью точечного авиаудара был высокопоставленный командир «Хезболлы» — глава командования спецопераций Ибрагим Акиль.

Фото: Google Карты.
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