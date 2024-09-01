HR Новости

Восстание гаджетов: показать Ливан на карте, граница с Израилем

Сегодня, 17:46 Автор: Андрей Моисеев




Ливан на карте, граница с Израилем

Если смотреть на карту Ближнего Востока, Ливан находится на восточном берегу Средиземного моря. На севере и востоке граничит с Сирией, на юге — с Израилем.

Во вторник, 17 сентября, в разных районах Ливана более 4000 человек получили ранения при взрыве пейджеров. 11 человек погибли, включая сына одного из лидеров «Хезболлы» и 10-летнюю девочку.

По одной из версий, израильские хакеры взломали встроенную в устройства систему самоликвидации, которая установлена на случай, если пейджер попадет в руки врага.

18 сентября произошли очередные взрывы в Ливане и Сирии, сообщает телеграм-канал Mash. В этот раз сдетонировали рации, радиоприемники членов «Хезболлы», ноутбуки и телефоны. Есть погибшие и раненые.

Фото: Google Карты.
ЕЩЁ НОВОСТИ:

  • Показать карту Белгородской области и границу с Украиной
  • Где находятся на карте Иран и Израиль
  • Где находится Гордеевка на карте Курской области
  • Где находится поселок Афипский на карте Краснодарского края
  • Где находится Ракитное на карте Белгородской области
  • Показать на карте границу Белоруссии и Украины
  • Где находится Московский НПЗ на карте Москвы, фото пожара
    •













    Карта Курской области


    Восстание гаджетов: показать Ливан на карте, граница с Израилем
    Названо число пострадавших при атаке БПЛА на Торопец
    Резкое похолодание: москвичей предупредили о завершении лета
    Программа передач, телепрограмма на сегодня — Москва
    Карта Курской области: граница с Украиной, приграничные районы
    54 беспилотника ВСУ сбито в ночь на 18 сентября: показать на карте
    Где находится Суджа на карте Курской области
    Где находится Торопец на карте Тверской области
    Турнирная таблица КХЛ 2024/2025, расписание матчей
    Где находится Украинск на карте Донецкой области


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru