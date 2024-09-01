Турнирная таблица КХЛ 2024/2025, расписание матчей, результаты

Сегодня, 21:22 Автор: Андрей Моисеев

В среду, 18 сентября, состоялась одна встреча в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Северсталь» на своем льду одержала победу над «Торпедо» со 5:4.

Турнирная таблица КХЛ сезона 2024/2025 после матчей 18 сентября выглядит следующим образом.

Расписание ближайших матчей:

19 сентября: 15:30 Сибирь – Куньлунь Ред Стар, 17:00 Трактор – Нефтехимик, 19:00 Ак Барс – Барыс, 19:30 ЦСКА – Витязь, 19:30 ХК Сочи – СКА.

20 сентября: 12:30 Адмирал – Динамо М, 16:30 Авангард – Автомобилист.