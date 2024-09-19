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Показать на карте, где живет в Рязанской области экс-глава МИД Австрии Кнайсль

Сегодня, 09:24 Автор: Андрей Моисеев




Петрушово на карте Рязанской области

Петрушово на карте рядом с Касимовом

Карин Кнайсль в Петрушово

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что переехала в свой новый дом в деревне Петрушово Рязанской области.

«Мы построили небольшой деревянный дом, в котором я счастливо живу со своими кошками, собаками, курами и утками… Я уже переехала туда и живу там. Я буквально нуждалась в таком доме…», — приводит слова Кнайсль РИА Новости.

Если смотреть на карту Рязанской области, деревня Петрушово расположена в Касимовском районе на расстоянии 92 километра (по прямой) от областного центра. В населенном пункте проживают 38 человек.

В Петрушово в последние годы жил и работал известный советский и российский биолог Алексей Яблоков, здесь открыт интерактивный музей «ЯблоковДом».

Фото: Google Карты, vidsboku.com.
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