Программа ТВ на сегодня, смотреть телевизор онлайн бесплатно

Сегодня, 18:04 Автор: Андрей Моисеев

Сегодня, 19 сентября 2024 года, на телеканалах Россия 1, НТВ, Первый, ТНТ, РЕН ТВ, СТС будут показывать следующие передачи, фильмы и сериалы.



Регион — Москва. Время начала передач — московское.



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Россия 1



05:00 Утро России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 03:00 Вести

09:30, 14:30, 21:10 Вести. Местное время

09:55 О самом главном

11:30, 18:30 60 минут

13:00 Наши

14:55 Тайны следствия-17

17:30 Малахов

21:30 Дама с собачкой. Продолжение

23:30 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:00 Тайны следствия-17



НТВ



04:50 Улицы разбитых фонарей-10

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня

08:25 Пёс-2

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:20, 23:35 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

20:00 Русские

22:15 Невский. Расплата за справедливость

01:00 Поздняков

01:10 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет проблем со слухом не будет

02:10 Хорошая жена

04:50 Улицы разбитых фонарей-10



Первый канал



05:00 Телеканал Доброе утро

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости

09:20 Модный приговор

10:10 Жить здорово!

11:00, 12:15, 17:00, 18:30 Информационный канал

13:30, 00:10 АнтиФейк

15:15 Давай поженимся!

16:05 Мужское / Женское

20:00 Нинель

21:00 Время

22:00 Хор

23:00 Большая игра

00:00 Ко Дню оружейника

00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ



ТНТ



04:05 Я тебе не верю

05:15 Однажды в России

06:00 Утро ТНТ

08:00 СашаТаня

20:00 Исправление и наказание. Сезон 2

21:00 Телохранители

23:00 Танцуй, Селедка

01:10 Бедные смеются, богатые плачут

04:05 Я тебе не верю



РЕН ТВ



05:00, 18:00, 02:15 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости

09:00 Документальный спецпроект

10:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир

12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112

13:00, 23:30 Загадки человечества

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Неизвестная история

17:00, 03:00 Тайны Чапман

20:00 Вальгалла: Рагнарёк

22:00 Наука и техника

00:30 Последний шанс



СТС



04:40 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:30 Ивановы-Ивановы

11:40 Мы - монстры-2

13:40 До встречи на венере

15:40 Красотка на всю голову

17:55 Костя - Вера. Сезон 1

20:00 Защита от дурака

22:00 Сапожник

00:00 Путешественница во времени

02:15 Лапси. Сезон 1

03:05 Два отца и два сына

04:40 Мультфильмы