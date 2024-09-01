HR Новости

Турнирная таблица КХЛ 2024/2025, расписание матчей

Сегодня, 22:15 Автор: Андрей Моисеев




В четверг, 19 сентября, состоялись пять встреч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Сибирь» на своем льду обыграла «Куньлунь Ред Стар» со счетом 3:1. «Трактор» выиграл у «Нефтехимика» (3:2) и возглавил таблицу Восточной конференции.

«Ак Барс» разгромил дома «Барыс» (5:0), ЦСКА победил «Витязь» (3:2), СКА в гостях переиграл «ХК Сочи» (7:4).

Турнирная таблица КХЛ сезона 2024/2025 после матчей 19 сентября выглядит следующим образом.

Турнирная таблица КХЛ на сегодня

Расписание ближайших матчей:

20 сентября: 12:30 Адмирал – Динамо М, 16:30 Авангард – Автомобилист.

21 сентября: 13:30 Сибирь – Спартак, 14:30 Металлург Мг – Нефтехимик, 17:00 Локомотив – Салават Юлаев, 17:00 Торпедо – СКА, 17:00 Витязь – Барыс, 17:10 Динамо Мн – Северсталь.
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    Источник: HR Новости







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