HR Новости

Кубок России по футболу 2024/2025: таблица, расписание матчей

Вчера, 23:28 Автор: Андрей Моисеев




Во вторник, 1 октября, состоятся первые матчи 5-го тура Кубка России по футболу (Путь РПЛ). «Рубин» примет на своем поле «Факел» (16:15 мск), «Локомотив» сыграет с «Оренбургом» (18:30), а «Пари НН» примет ЦСКА (20:45).

На следующий день состоятся пять оставшихся поединков: «Химки» – «Ростов» (16:15), «Крылья Советов» – «Динамо» Мх (19:00), «Динамо» М – «Спартак» (19:00, «Ахмат» – «Краснодар» (21:15) и «Зенит» – «Акрон» (21:15).

Турнирная таблица Кубка России по футболу сезона 2024/2025 после 4-го тура выглядит следующим образом.

Турнирная таблица Кубка России по футболу на сегодня

Групповой этап Кубка России по футболу, после которого станут известны участники плей-офф, завершится 23 октября.
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    Источник: HR Новости







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