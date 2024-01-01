Футбол на «Матч ТВ» 21 сентября в прямом эфире

Сегодня, 08:48 Автор: Андрей Моисеев

Федеральный телеканал «Матч ТВ» в субботу, 21 сентября, покажет в прямом эфире три футбольных матча.

В 16:25 мск запланирован показ поединка чемпионата Германии по футболу. В четвертом туре «Вердер» будет принимать на своем поле «Баварию». Клуб из Мюнхена одержал три победы на старте первенства и возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги.

В 18:55 бесплатный канал покажет встречу итальянской Серии А между «Ювентусом» и «Наполи». Неаполитанцы после разгрома от «Вероны» в первом туре в трех следующих победных матчах забили девять мячей. «Ювентус» не может поразить ворота соперника в двух последних играх.

В 21:55 «Матч ТВ» будет транслировать игру испанской Примеры между «Реалом» и «Эспаньолом». Мадридцы пока не в лучшей форме, а их дорогостоящие игроки Килиан Мбаппе и Винисиус забили за пять туров по одному мячу с игры.