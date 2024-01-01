HR Новости

Футбол на «Матч ТВ» 21 сентября в прямом эфире

Сегодня, 08:48 Автор: Андрей Моисеев




Федеральный телеканал «Матч ТВ» в субботу, 21 сентября, покажет в прямом эфире три футбольных матча.

В 16:25 мск запланирован показ поединка чемпионата Германии по футболу. В четвертом туре «Вердер» будет принимать на своем поле «Баварию». Клуб из Мюнхена одержал три победы на старте первенства и возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги.

В 18:55 бесплатный канал покажет встречу итальянской Серии А между «Ювентусом» и «Наполи». Неаполитанцы после разгрома от «Вероны» в первом туре в трех следующих победных матчах забили девять мячей. «Ювентус» не может поразить ворота соперника в двух последних играх.

В 21:55 «Матч ТВ» будет транслировать игру испанской Примеры между «Реалом» и «Эспаньолом». Мадридцы пока не в лучшей форме, а их дорогостоящие игроки Килиан Мбаппе и Винисиус забили за пять туров по одному мячу с игры.
ЕЩЁ НОВОСТИ:

  • «Матч ТВ» убрал из эфира три матча второго тура РПЛ
  • «Матч ТВ» купил права на показ чемпионата Испании
  • «Матч ТВ» покажет в прямом эфире матчи России с Вьетнамом и Таиландом
  • Мбаппе наденет маску: Франция играет с Нидерландами на Евро-2024
  • Когда начнется Лига чемпионов 2024/2025, где смотреть трансляции
  • Когда начнется сезон КХЛ-2024/2025 и Кубок Открытия
  • Кто станет чемпионом России: турнирная таблица РПЛ-2023/24
    •



    Источник: HR Новости







    Лучшие бомбардиры НХЛ за всю историю


    Футбол на «Матч ТВ» 21 сентября в прямом эфире
    Где находится Суджа на карте Курской области
    Кубок России по футболу 2024/2025: таблица, расписание матчей
    В Торопце запретили продажу алкоголя и посещение лесов
    Турнирная таблица КХЛ 2024/2025, расписание матчей
    Где находится Ливан на карте, граница с Израилем
    Показать на карте: Дунай начал затапливать набережные в центре Будапешта
    Где находится Георгиевка на карте Донецкой области
    Показать на карте, где живет в Рязанской области экс-глава МИД Австрии Кнайсль
    Где находится Тутаев на карте Ярославской области


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru