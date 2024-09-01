Где находится Горловка на карте ДНР

Сегодня, 09:13 Автор: Андрей Моисеев

Если смотреть на карту Донецкой области, Горловка расположена к северу от областного центра на расстоянии 49 километров.

Ранее в городе проживало 244 тысячи человек. В Горловке расположены угледобывающие предприятия и одно из крупнейших химических предприятий «Стирол».

Как сообщает 21 сентября в телеграм-канале мэр города Иван Приходько, в результате обстрела ВСУ жилого массива «Строитель» погиб водитель автобуса и скончалась мирная жительница Горловки, получившая ранение в результате вчерашнего обстрела в жилом массиве «Строитель».

Фото: Google Карты.