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Где находится Горловка на карте ДНР

Сегодня, 09:13 Автор: Андрей Моисеев




Где находится Горловка на карте ДНР

Если смотреть на карту Донецкой области, Горловка расположена к северу от областного центра на расстоянии 49 километров.

Ранее в городе проживало 244 тысячи человек. В Горловке расположены угледобывающие предприятия и одно из крупнейших химических предприятий «Стирол».

Как сообщает 21 сентября в телеграм-канале мэр города Иван Приходько, в результате обстрела ВСУ жилого массива «Строитель» погиб водитель автобуса и скончалась мирная жительница Горловки, получившая ранение в результате вчерашнего обстрела в жилом массиве «Строитель».

Фото: Google Карты.
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