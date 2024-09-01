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Показать на карте: в Хельсинки обокрали спорткомплекс, принадлежащий Тимченко и Ротенбергу

Сегодня, 10:08 Автор: Андрей Моисеев




Арена Helsinki Halli на карте Хельсинки

Арена Helsinki Halli

На арену в Хельсинки, которая принадлежит российским бизнесменам Аркадию Роттенбергу и Геннадию Тимченко, проникли воры, сообщает финское издание Helsingin Sanomat. Взломщики забрались на крышу спортивно-концертного комплекса, а затем проникли в главный зал.

Недавно арену отключили от электричества за долги и в настоящее время сооружение питается от дизельного генератора.

Ранее на стадионе, построенном к чемпионату мира по хоккею 1997 года, проводил свои матчи клуб КХЛ «Йокерит». Роттенберг и Тимченко приобрели арену в 2013 году.

Фото: Google Карты, Ilta-Sanomat.
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