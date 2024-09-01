Где находится Большесолдатский район на карте Курской области

Сегодня, 13:10 Автор: Андрей Моисеев

Если смотреть на карту Курской области, Большесолдатский район расположен к юго-западу от областного центра.

Село Большое Солдатское является административным центром района. Население — 2680 человек.

Район не граничит с Украиной, минимальное расстояние от села до границы с Украиной составляет 26 км.

Как сообщает 20 сентября в телеграм-канале глава местной администрации Владимир Зайцев, ВСУ обстреляли пять сел Большесолдатского района — деревни Ржава, Бочанка, Красный Клин, Щербачевка, Первомайская. Уничтожено более 10 домов.

Фото: Google Карты.