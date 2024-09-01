Где находится Большесолдатский район на карте Курской области

Если смотреть на карту Курской области, Большесолдатский район расположен к юго-западу от областного центра.
Село Большое Солдатское является административным центром района. Население — 2680 человек.
Район не граничит с Украиной, минимальное расстояние от села до границы с Украиной составляет 26 км.
Как сообщает 20 сентября в телеграм-канале глава местной администрации Владимир Зайцев, ВСУ обстреляли пять сел Большесолдатского района — деревни Ржава, Бочанка, Красный Клин, Щербачевка, Первомайская. Уничтожено более 10 домов.
Фото: Google Карты.