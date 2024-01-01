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Разговоры о важном 23 сентября 2024 года: тема урока

Сегодня, 14:16 Автор: Андрей Моисеев




Четвертый в учебном году классный час «Разговоры о важном», который состоится 23 сентября 2024 года, будет посвящен теме «Путь зерна».

Предстоящее в понедельник занятие будет посвящено развитию АПК России.

Цель урока — понимание важности агропромышленного комплекса для обеспечения продовольственной безопасности России, развитие понимания значимости современных технологий в аграрной сфере, воспитание уважения к труду аграриев и их вкладу в экономику страны. Методические материалы для проведения урока размещены на официальном сайте программы.

Ближайшая тема:

30 сентября — День учителя
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