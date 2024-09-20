Показать Покровск на карте Донецкой области

Сегодня, 17:02 Автор: Андрей Моисеев

Если смотреть на карту Донецкой области, Покровск (до 2016 года — Красноармейск) расположен к северо-западу от областного центра на расстоянии 53 км.

Население города ранее составляло 24 тысячи человек. Покровск ранее являлся центром угольной промышленности Украины. В городе расположены узловая железнодорожная станция и автомагистраль «Европейский маршрут E50».

20 сентября. Российские военные перерезали украинским войскам железнодорожное сообщение на Покровск, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в интервью РИА Новости.

Фото: Google Карты.