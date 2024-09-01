HR Новости

Турнирная таблица КХЛ 2024/2025, расписание матчей

Сегодня, 18:55 Автор: Андрей Моисеев




В пятницу, 20 сентября, состоялись две встречи в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Алмирал» обыграл на своем льду московское «Динамо» со счетом 4:1. «Авангард» уступил дома «Автомобилисту» (0:3) и потерпел четвертое поражение подряд.

Турнирная таблица КХЛ сезона 2024/2025 после матчей 20 сентября выглядит следующим образом.

Турнирная таблица КХЛ на сегодня

Расписание ближайших матчей:

21 сентября: 13:30 Сибирь – Спартак, 14:30 Металлург Мг – Нефтехимик, 17:00 Локомотив – Салават Юлаев, 17:00 Торпедо – СКА, 17:00 Витязь – Барыс, 17:10 Динамо Мн – Северсталь.

22 сентября: 10:00 Адмирал – ЦСКА, 10:30 Амур – Динамо М, 16:00 Лада – Автомобилист, 17:00 Ак Барс – ХК Сочи.
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    Источник: HR Новости







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