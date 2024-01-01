Какой праздник 21 сентября 2024 года: Рождество Пресвятой Богородицы

Сегодня, 21:52 Автор: Андрей Моисеев

В России 21 сентября 2024 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные.

День зарождения российской государственности

Учрежден Указом Президента РФ в 2011 году и приурочен к открытию памятника «Тысячелетие России» в Великом Новгороде императором Александром II 21 сентября 1862 года, сообщает my-calend.ru.

День победы русского войска над монголо-татарами в Куликовской битве

День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве в 1380 году.

Рождество Пресвятой Богородицы (Осенины)

Приурочен к рождению Девы Марии – матери Иисуса Христа. В народном календаре праздник связан с окончанием полевых работ и приходом осени. По традиции люди благодарили в этот день Богородицу за собранный урожай. Было принято в этот день навещать новобрачных.