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Карта Курской области с районами, граница с Украиной

Вчера, 22:32 Автор: Андрей Моисеев




Карта Курской области, граница с Украиной

Районы Курской области на границе с Украиной

Если смотреть на карту России, Курская область расположена к югу от Москвы. Расстояние от столицы РФ до областного центра составляет 457 километров.

В Курске проживает 436 тысяч жителей.

Курская область граничит с Сумской областью, протяженность границы с Украиной составляет 245 км. Недалеко расположены города Суджа и Рыльск, а также поселки Теткино, Глушково и Коренево.

20 сентября. 35 тысяч жителей Курской области получили или получат в ближайшее время около 5,2 миллиарда рублей из-за утраты имущества, сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Фото: Google Карты.
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