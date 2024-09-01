Где находится Тихорецк на карте Краснодарского края

Если смотреть на карту Краснодарского края, Тихорецк находится к северо-востоку от Краснодара на расстоянии 127 километров от краевого центра.
Население Тихорецка составляет 58 тысяч человек.
В ночь на субботу, 21 сентября, в Тихорецком районе в результате падения обломков БПЛА начался пожар, перешедший на взрывоопасные предметы, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вениамин Кондратьев. Началась детонация, проводится временная эвакуация жителей поселка, находящегося рядом с местом возгорания.
18 сентября в городе Торопец Тверской области после ударов беспилотников начался пожар и произошла детонация.
Фото: Google Карты.