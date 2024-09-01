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Где находится Тихорецк на карте Краснодарского края

Сегодня, 06:39 Автор: Андрей Моисеев




Тихорецк на карте Краснодарского края

Карта Тихорецкого района

Если смотреть на карту Краснодарского края, Тихорецк находится к северо-востоку от Краснодара на расстоянии 127 километров от краевого центра.

Население Тихорецка составляет 58 тысяч человек.

В ночь на субботу, 21 сентября, в Тихорецком районе в результате падения обломков БПЛА начался пожар, перешедший на взрывоопасные предметы, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вениамин Кондратьев. Началась детонация, проводится временная эвакуация жителей поселка, находящегося рядом с местом возгорания.

18 сентября в городе Торопец Тверской области после ударов беспилотников начался пожар и произошла детонация.

Фото: Google Карты.
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