Где находится Тихорецк на карте Краснодарского края

Сегодня, 06:39 Автор: Андрей Моисеев

Если смотреть на карту Краснодарского края, Тихорецк находится к северо-востоку от Краснодара на расстоянии 127 километров от краевого центра.

Население Тихорецка составляет 58 тысяч человек.

В ночь на субботу, 21 сентября, в Тихорецком районе в результате падения обломков БПЛА начался пожар, перешедший на взрывоопасные предметы, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вениамин Кондратьев. Началась детонация, проводится временная эвакуация жителей поселка, находящегося рядом с местом возгорания.

18 сентября в городе Торопец Тверской области после ударов беспилотников начался пожар и произошла детонация.

Фото: Google Карты.