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Где находится Старая Торопа на карте Тверской области

Сегодня, 09:40 Автор: Андрей Моисеев




Где находится Старая Торопа на карте Тверской области

Если смотреть на карту, Старая Торопа находится к западу от Твери на расстоянии 262 километра от областного центра.

В поселке расположена железнодорожная станция на линии Москва — Рига.

В ночь на субботу, 21 сентября, в Старой Торопе около трех часов ночи после атаки БПЛА Торопецкого района произошла эвакуация железнодорожного вокзала, сообщает телеграм-канал Baza. Несколько поездов отменены, составы «Москва-Псков» и «Санкт-Петербург - Смоленск» отправлены другим маршрутом и следуют с задержкой около 2 часов.

Также временно приостановлено движение по участку автомобильной трассы М-9 «Балтия» в Тверской области, передает РИА Новости.

Фото: Google Карты.
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