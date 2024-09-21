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Где находится Карское море на карте: водолазы обследуют атомную подлодку К-27

Сегодня, 13:00 Автор: Андрей Моисеев




Где находится Карское море на карте России

Водолазы МЧС обследуют атомную подлодку К-27, затопленную в Карском море 42 года назад, сообщает РИА «Новости». Подлодка лежит на 31-метровой глубине залива Степового.

Лодка вступила в строй в 1962 году, была исключена из состава ВМФ СССР в 1979-м, а в сентябре 1982 года ее затопили в Карском море у северо-восточного побережья архипелага Новая Земля.

Если смотреть на карту России, Карское море находится к востоку от архипелага Новая Земля. Море расположено преимущественно на шельфе, в него впадают реки Енисей и Обь.

Фото: Google Карты.
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