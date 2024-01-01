HR Новости

Расписание матчей РФПЛ 2024/2025

Сегодня, 14:38 Автор: Андрей Моисеев




В центральном матче 9-го тура РФПЛ сезона 2024/2025 «Спартак» будет принимать на своем поле московское «Динамо» (прямая трансляция на «Матч ТВ»).

«Краснодар» отправится в гости к «Акрону», «Локомотив» проведет поединок в Нижнем Новгороде («Матч ТВ»). Лидер чемпионата «Зенит» встретится дома с одним из аутсайдеров «Факелом», ЦСКА сыграет на выезде с «Рубином».

Расписание матчей 9-го тура Российской футбольной Премьер-лиги:

21 сентября: 14:00 Акрон – Краснодар, 16:30 Зенит – Факел, 19:00 Рубин – ЦСКА.

22 сентября: 14:15 Химки – Оренбург, 16:30 Ростов – Динамо Мх, 16:30 Спартак – Динамо М, 19:00 Пари НН – Локомотив.

23 сентября: 18:30 Ахмат – Крылья Советов.
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    Источник: HR Новости







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