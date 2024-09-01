Турнирная таблица КХЛ 2024/2025, расписание матчей

Сегодня, 19:51 Автор: Андрей Моисеев

В субботу 21 сентября, состоялись шесть встреч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Сибирь» на своем льду переиграла «Спартак» со счетом 3:1, «Магнитка» выиграла у «Нефтехимика» в серии буллитов (1:0), «Локомотив» уступил дома «Салавату Юлаеву» (2:3 ОТ).

СКА одержал гостевую победу над «Торпедо» (4:3), «Витязь» в Балашихе выиграл у «Барыса» (4:1), минское «Динамо» победило «Северсталь» (2:1).

Турнирная таблица КХЛ сезона 2024/2025 после матчей 21 сентября выглядит следующим образом.

Расписание ближайших матчей:

22 сентября: 10:00 Адмирал – ЦСКА, 10:30 Амур – Динамо М, 16:00 Лада – Автомобилист, 17:00 Ак Барс – ХК Сочи.

23 сентября: 17:00 Металлург Мг – Салават Юлаев, 17:00 Трактор – Спартак, 19:30 Локомотив – Северсталь, 19:30 СКА – Авангард.