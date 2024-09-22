Полгода после теракта: показать «Крокус» на карте, где пройдет панихида

Сегодня, 09:11 Автор: Андрей Моисеев

Ровно полгода назад, 22 марта 2024 года, в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Перед началом концерта группы «Пикник» люди с оружием ворвались в здание концертного зала и начали расстреливать людей, а после подожгли помещение.

В итоге концертный зал почти полностью выгорел, жертвами теракта стали 145 человек.

Как сообщает РИА Новости, памятных мероприятий рядом с концертным залом не будет, панихида начнется в Никольском соборе в Павшинской пойме в Красногорске около 10.30-11.00.

Фото: Google Карты, Global Look Press.