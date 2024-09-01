Где находится Бирмингем на карте США: четыре человека погибли из-за стрельбы в Алабаме

Сегодня, 11:07 Автор: Андрей Моисеев

Четыре человека погибли и более 20 пострадали в результате стрельбы, которая произошла в крупнейшем городе штата Алабама в Соединенных штатах Америки, сообщает местное издание The Birmingham News.

Инцидент произошел в 7.00 воскресенья по московскому времени в развлекательном районе Файв-Пойнтс-Саут. Выстрелы раздались на улице в момент, когда люди стояли в очереди перед входом в заведение.

Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили на тротуаре двух мужчин и женщину без признаков жизни, четвертый скончался в больнице.

Фото: Google Карты.