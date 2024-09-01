HR Новости

Где находится Бирмингем на карте США: четыре человека погибли из-за стрельбы в Алабаме

Сегодня, 11:07 Автор: Андрей Моисеев




Штат Алабама на карте США

Бирмингем на карте штата Алабама в США

Четыре человека погибли и более 20 пострадали в результате стрельбы, которая произошла в крупнейшем городе штата Алабама в Соединенных штатах Америки, сообщает местное издание The Birmingham News.

Инцидент произошел в 7.00 воскресенья по московскому времени в развлекательном районе Файв-Пойнтс-Саут. Выстрелы раздались на улице в момент, когда люди стояли в очереди перед входом в заведение.

Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили на тротуаре двух мужчин и женщину без признаков жизни, четвертый скончался в больнице.

Фото: Google Карты.
ЕЩЁ НОВОСТИ:

  • Показать на карте, где разбился вертолет Robinson R66 в Приамурье
  • Показать на карте, где на Трампа совершили новое покушение
  • Показать на карте, где пострадали в ДТП в Египте более 20 туристов из Росси ...
  • Показать на карте, где поезд в США протаранил грузовик с гаубицей M109 Pala ...
  • Показать на карте: в Подмосковье сгорела парковка, погибли два человека
  • Где произошло ДТП в Нижегородской области, показать на карте
  • Болельщика «Манчестер Юнайтед» избили перед матчем с «Сити»
    •













    Карта Курской области


    Где находится Шапошниково на карте Сумской области: удар «Искандера» уничтожил РСЗО HIMARS
    Где находится Бирмингем на карте США: четыре человека погибли из-за стрельбы в Алабаме
    Полгода после теракта: показать «Крокус» на карте, где пройдет панихида
    Показать на карте: шесть сел в Белгородской области остались без света после атаки БПЛА
    Турнирная таблица КХЛ 2024/2025, расписание матчей
    Показать карту Курской области и границу с Украиной
    Где находится Шебекино на карте Белгородской области
    Где находится на карте бывшая база ЧВК «Вагнер» под Краснодаром
    Расписание матчей РФПЛ 2024/2025
    Где находится Карское море на карте: водолазы обследуют атомную подлодку К-27


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru