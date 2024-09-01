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Где находится Шапошниково на карте Сумской области: удар «Искандера» уничтожил РСЗО HIMARS

Сегодня, 11:56 Автор: Андрей Моисеев




Шапошниково на карте Сумской области Украины

Если смотреть на карту, село Шапошниково расположено в Сумской области к юго-западу от областного центра. Население составляет 19 человек.

Расстояние от Шапошниково до границы с Россией составляет по прямой 48 километров.

Как сообщает Минобороны, ВС РФ с помощью «Искандера» уничтожили в Сумской области реактивную систему залпового огня HIMARS. В результате удара были уничтожены пусковая установка, два автомобиля охранения и расчеты РСЗО. Видео опубликовано в телеграм-канале ведомства.

Фото: Google Карты.
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