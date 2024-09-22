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Где находится Чад на карте: российских социологов задержали в аэропорту

Сегодня, 17:28 Автор: Андрей Моисеев




Где находится Чад на карте Африки

Если смотреть на карту, Чад расположен в центральной части Африки. Население страны составляет более 17 миллионов человек. Столица Чада — город Нджамена.

Российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана задержали в аэропорту Нджамены, сообщает РИА Новости. Россиян удерживают в аэропорту с 19 сентября, при этом им не объясняют причину задержания и не предъявляют обвинения. Шугалей и Суэйфан ранее уже посещали эту страну и никаких проблем не возникало. Посольство России в Чаде находится в контакте с местными властями.

Фото: Google Карты.
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