Где находится Чад на карте: российских социологов задержали в аэропорту

Сегодня, 17:28 Автор: Андрей Моисеев

Если смотреть на карту, Чад расположен в центральной части Африки. Население страны составляет более 17 миллионов человек. Столица Чада — город Нджамена.

Российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана задержали в аэропорту Нджамены, сообщает РИА Новости. Россиян удерживают в аэропорту с 19 сентября, при этом им не объясняют причину задержания и не предъявляют обвинения. Шугалей и Суэйфан ранее уже посещали эту страну и никаких проблем не возникало. Посольство России в Чаде находится в контакте с местными властями.

Фото: Google Карты.