Турнирная таблица КХЛ 2024/2025, расписание матчей

Сегодня, 20:01 Автор: Андрей Моисеев

В воскресенье, 22 сентября, состоялись четыре встречи в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Адмирал» в овертайме выиграл у ЦСКА (3:2), «Амур» уступил на своем льду московскому «Динамо» (1:2).

«Автомобилист» в гостях переиграл «Ладу» (1:0), «Ак Барс» обыграл в Казани «ХК Сочи» (5:2).

Турнирная таблица КХЛ сезона 2024/2025 после матчей 22 сентября выглядит следующим образом.

Расписание ближайших матчей:

23 сентября: 17:00 Металлург Мг – Салават Юлаев, 17:00 Трактор – Спартак, 19:30 Локомотив – Северсталь, 19:30 СКА – Авангард.

24 сентября: 12:00 Амур – ЦСКА, 12:30 Адмирал – Витязь, 15:30 Сибирь – ХК Сочи, 17:00 Барыс – Динамо М, 19:00 Нефтехимик – Автомобилист, 19:30 Куньлунь Ред Стар – Торпедо.