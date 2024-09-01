Где находится на карте могила Маслякова на Новодевичьем кладбище

Сегодня, 21:49 Автор: Андрей Моисеев

Новодевичье кладбище расположено на юго-западе Москвы в московских Хамовниках при Новодевичьем монастыре. Рядом располагается территория спорткомплекса «Лужники».

Легендарный ведущий КВН Александр Масляков скончался 8 сентября 2024 года и был похоронен 11 сентября на Новодевичьем кладбище.

Могила Маслякова находится рядом с диктором Игорем Кирилловым, с актрисой Элиной Быстрицкой и ученым-полярником Артуром Чилингаровым, с которыми он был хорошо знаком.

22 сентября 19-летний москвич разгромил могилу Маслякова и был задержан.

Фото: Яндекс Карты.