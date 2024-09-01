Где находится на карте могила Маслякова на Новодевичьем кладбище

Новодевичье кладбище расположено на юго-западе Москвы в московских Хамовниках при Новодевичьем монастыре. Рядом располагается территория спорткомплекса «Лужники».
Легендарный ведущий КВН Александр Масляков скончался 8 сентября 2024 года и был похоронен 11 сентября на Новодевичьем кладбище.
Могила Маслякова находится рядом с диктором Игорем Кирилловым, с актрисой Элиной Быстрицкой и ученым-полярником Артуром Чилингаровым, с которыми он был хорошо знаком.
22 сентября 19-летний москвич разгромил могилу Маслякова и был задержан.
Фото: Яндекс Карты.