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Где находится на карте могила Маслякова на Новодевичьем кладбище

Сегодня, 21:49 Автор: Андрей Моисеев




Могила Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище

Могила Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище

Новодевичье кладбище расположено на юго-западе Москвы в московских Хамовниках при Новодевичьем монастыре. Рядом располагается территория спорткомплекса «Лужники».

Легендарный ведущий КВН Александр Масляков скончался 8 сентября 2024 года и был похоронен 11 сентября на Новодевичьем кладбище.

Могила Маслякова находится рядом с диктором Игорем Кирилловым, с актрисой Элиной Быстрицкой и ученым-полярником Артуром Чилингаровым, с которыми он был хорошо знаком.

22 сентября 19-летний москвич разгромил могилу Маслякова и был задержан.

Фото: Яндекс Карты.
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    Источник: HR Новости







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