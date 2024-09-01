HR Новости

Рейтинг лучших вратарей НХЛ перед сезоном 2024/2025

Сегодня, 22:36 Автор: Андрей Моисеев




Сергей Бобровский

HR Новости составил рейтинг лучших вратарей Национальной хоккейной лиги на текущий момент. Регулярный сезон в заокеанской лиге стартует 5 октября.

На первое место журналисты нашего издания поставили Сергея Бобровского. Вратарь завершил прошлую «регулярку» на третьем месте по пропущенным шайбам в среднем за игру и вошел в десятку по проценту отраженных бросков. Сергей помог «Флориде» впервые в истории завоевать Кубок Стэнли.

Второе место в рейтинге занял Коннор Хеллебайк из «Виннипега». 31-летний голкипер выиграл «Везина Трофи» и показал неплохие цифры в гладком чемпионате. На третьем месте расположился Игорь Шестеркин из «Рейнджерс».

На четвертое и пятое места мы поставили Тэтчера Демко из «Ванкувера» и Андрея Василевского из «Тампа-Бэй».

Фото: Getty Images.
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    Источник: HR Новости







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