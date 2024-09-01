Где находится Губкин на карте Белгородской области

Сегодня, 06:46 Автор: Андрей Моисеев

Если смотреть на карту Белгородской области, город Губкин расположен к северо-востоку от областного центра, административный центр Губкинского района.

Расстояние от города до границы с Украиной составляет по прямой 91 километр.

В городе, который является центром добычи руд курской магнитной аномалии, проживают 85 тысяч человек.

В понедельник, 23 сентября, ВСУ нанесли удар с помощью БПЛА по Губкину. Предварительно, пострадавших нет, повреждены 10 легковых машин и остекление в трех многоквартирных домах, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Фото: Google Карты.