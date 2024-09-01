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Где находится Красная Сопка на карте Красноярского края

Сегодня, 07:23 Автор: Андрей Моисеев




Красная Сопка на карте Красноярского края

Карта села Красная Сопка

Если смотреть на карту Красноярского края, Красная Сопка находится к западу от краевого центра. Село расположено в 55 км к югу от районного центра Назарово, расстояние до Красноярска по прямой составляет 178 км.

Семья из шести человек, проживающая в селе, в субботу отравилась пельменями, купленными в местном магазине.

Четвертый ребенок — 12-летняя девочка — скончался в ночное время 23 сентября. Родители детей пришли в сознание и будут допрошены, сообщил в телеграм-канале региональный Следственный комитет.

Ранее скончались в больнице трое детей этой семьи.

Фото: Google Карты.
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