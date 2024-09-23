Показать на карте трассу М-11 «Нева» с беспилотными грузовиками

Сегодня, 11:14 Автор: Андрей Моисеев

На платной автомобильной трассе М-11 «Нева», которая соединяет Москву и Санкт-Петербург, 23 сентября открыто движение грузовых автомобилей полностью в беспилотном режиме, приводит слова вице-премьера России Виталия Савельева РИА Новости.

Протяженность автомобильной дороги, полностью открытой в июле 2024 года, составляет 669 км. Автотрасса проходит по территории Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей.

Беспилотные КамАЗы вышли на трассу М-11 «Нева» в режиме эксперимента в первый день работы Петербургского форума в июне 2023 года.

Фото: Google Карты.