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Разговоры о важном 30 сентября 2024 года: тема урока

Сегодня, 12:17 Автор: Андрей Моисеев




Пятый в учебном году классный час «Разговоры о важном», который состоится 30 сентября 2024 года, будет посвящен Дню учителя.

Праздник учрежден в 1965 году и до 1994-го отмечался в первое воскресенье октября. Указом Президента РФ закреплено, что День учителя Россия справляет 5 октября.

Цель урока — воспитание уважения обучающихся к профессии учителя, формирование представления о роли учителя в становлении личности каждого человека. Методические материалы для проведения занятия будут размещены на официальном сайте программы за несколько дней до начала урока.
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