Где находится Балаганск на карте Иркутской области

Сегодня, 12:50 Автор: Андрей Моисеев

Если смотреть на карту Иркутской области, Балаганск находится к северу Иркутска и является административным центром Балаганского района.

Население города составляет 4 тысячи человек.

В понедельник, 23 сентября, трое детей пострадали от нападения ученика восьмого класса в школе Балаганска, сообщает телеграм-канал Mash. У двоих подростков травмы рук, у одного пробита голова. Инцидент произошел после первого занятия на перемене перед уроком физкультуры.

Балаганскую школу не охранял ЧОП, на входе стояла только гардеробщица.

Фото: Google Карты.