Где находится Балаганск на карте Иркутской области

Если смотреть на карту Иркутской области, Балаганск находится к северу Иркутска и является административным центром Балаганского района.
Население города составляет 4 тысячи человек.
В понедельник, 23 сентября, трое детей пострадали от нападения ученика восьмого класса в школе Балаганска, сообщает телеграм-канал Mash. У двоих подростков травмы рук, у одного пробита голова. Инцидент произошел после первого занятия на перемене перед уроком физкультуры.
Балаганскую школу не охранял ЧОП, на входе стояла только гардеробщица.
Фото: Google Карты.