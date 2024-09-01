HR Новости

Где находится Балаганск на карте Иркутской области

Сегодня, 12:50 Автор: Андрей Моисеев




Балаганск на карте России

Балаганск на карте Иркутской области

Если смотреть на карту Иркутской области, Балаганск находится к северу Иркутска и является административным центром Балаганского района.

Население города составляет 4 тысячи человек.

В понедельник, 23 сентября, трое детей пострадали от нападения ученика восьмого класса в школе Балаганска, сообщает телеграм-канал Mash. У двоих подростков травмы рук, у одного пробита голова. Инцидент произошел после первого занятия на перемене перед уроком физкультуры.

Балаганскую школу не охранял ЧОП, на входе стояла только гардеробщица.

Фото: Google Карты.
ЕЩЁ НОВОСТИ:

  • Где находится Тутаев на карте Ярославской области
  • Где находится Глухов на карте Сумской области
  • Где находится Константиновка на карте Донецкой области
  • Где находится Большесолдатский район на карте Курской области
  • Где находится Губкин на карте Белгородской области
  • Тернополь на карте Украины, показать Тернопольскую область
  • Где находится Хомутовский район на карте Курской области
    •













    Лучшие бомбардиры НХЛ за всю историю


    Где находится Балаганск на карте Иркутской области
    Разговоры о важном 30 сентября 2024 года: тема урока
    Показать на карте трассу М-11 «Нева» с беспилотными грузовиками
    Где находится Угледар на карте Донецкой области
    Где находится Красная Сопка на карте Красноярского края
    Показать карту Белгородской области и границу с Украиной
    Где находится Губкин на карте Белгородской области
    Рейтинг лучших вратарей НХЛ перед сезоном 2024/2025
    Где находится на карте могила Маслякова на Новодевичьем кладбище
    Турнирная таблица КХЛ 2024/2025, расписание матчей


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru