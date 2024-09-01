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Где находится Кореневский район на карте Курской области

Сегодня, 15:49 Автор: Андрей Моисеев




Кореневский район на карте Курской области

Карта Кореневского района

Если смотреть на карту Курской области, Кореневский район расположен к юго-западу от областного центра.

Поселок Коренево является административным центром района. Население — 15 тысяч человек.

Район граничит с Сумской областью, минимальное расстояние от Коренево до границы с Украиной составляет 18 км.

Как сообщает в телеграм-канале губернатор Алексей Смирнов, при освобождении нескольких населенных пунктов Кореневского района удалось найти 268 человек, 118 из которых искали по запросам родственников.

Фото: Google Карты.
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