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Где находится Хомутовский район на карте Курской области

Сегодня, 17:08 Автор: Андрей Моисеев




Хомутовский район на карте Курской области

Карта Хомутовского района

Если смотреть на карту Курской области, Хомутовский район расположен к северо-западу от областного центра.

Поселок Хомутовка является административным центром района. Население — 3750 человек.

Район граничит с Сумской областью, минимальное расстояние от Хомутовки до границы с Украиной составляет 15 км.

Как сообщает губернатор Алексей Смирнов в своем телеграм-канале, из населенных пунктов Хомутовского и Рыльского районов, находящихся в 15-километровой зоне от границы с Украиной, за неделю эвакуировано более шести тысяч человек.

Фото: Google Карты.
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