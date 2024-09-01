Где находится Хомутовский район на карте Курской области

Сегодня, 17:08 Автор: Андрей Моисеев

Если смотреть на карту Курской области, Хомутовский район расположен к северо-западу от областного центра.

Поселок Хомутовка является административным центром района. Население — 3750 человек.

Район граничит с Сумской областью, минимальное расстояние от Хомутовки до границы с Украиной составляет 15 км.

Как сообщает губернатор Алексей Смирнов в своем телеграм-канале, из населенных пунктов Хомутовского и Рыльского районов, находящихся в 15-километровой зоне от границы с Украиной, за неделю эвакуировано более шести тысяч человек.

Фото: Google Карты.