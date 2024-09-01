HR Новости

Где находится на карте Ливан, граница с Израилем

Сегодня, 18:03 Автор: Андрей Моисеев




Ливан на карте, граница с Израилем

Карта Ливана

Взрывы в Ливане

Если смотреть на карту Ближнего Востока, Ливан находится на восточном берегу Средиземного моря. На севере и востоке граничит с Сирией, на юге — с Израилем.

Во вторник, 17 сентября, в разных районах Ливана более 4000 человек получили ранения при взрыве пейджеров. 11 человек погибли, включая сына одного из лидеров «Хезболлы» и 10-летнюю девочку.

На следующий день произошли очередные взрывы в Ливане и Сирии, сообщает телеграм-канал Mash. В этот раз сдетонировали рации, радиоприемники членов «Хезболлы», ноутбуки и телефоны. Есть погибшие и раненые.

19 сентября. Израильские СМИ пишут о начале третьей ливанской войны. ЦАХАЛ заявляет, что ВВС бьют ракетами по объектам «Хезболлы» на юге страны.

20 сентября. Израильские военные нанесли удар по столице Ливана. Целью точечного авиаудара был высокопоставленный командир «Хезболлы» — глава командования спецопераций Ибрагим Акиль.

23 сентября. Число погибших мирных жителей в результате израильских авиаударов возросло до 274 человек.

Фото: Google Карты.
ЕЩЁ НОВОСТИ:

  • Где находится Ракитное на карте Белгородской области
  • Где находится Пакистан на карте: автомобиль делегации, где был посол РФ, по ...
  • Где находится Полтава на карте Украины, карта Полтавской области
  • Где находится Тутаев на карте Ярославской области
  • Где находится Тихорецк на карте Краснодарского края
  • Где находятся на карте Иран и Израиль
  • Где находится Балаганск на карте Иркутской области
    •













    Лучшие бомбардиры НХЛ за всю историю


    Где находится на карте Ливан, граница с Израилем
    Показать на карте границу России и Украины с областями
    Где находится Архангельское на карте Белгородской области
    Где находится Хомутовский район на карте Курской области
    Где находится Рыльский район на карте Курской области
    Где находится Кореневский район на карте Курской области
    Где находится Балаганск на карте Иркутской области
    Разговоры о важном 30 сентября 2024 года: тема урока
    Показать на карте трассу М-11 «Нева» с беспилотными грузовиками
    Где находится Угледар на карте Донецкой области


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru