HR Новости

Турнирная таблица КХЛ 2024/2025, расписание матчей

Сегодня, 22:14 Автор: Андрей Моисеев




В понедельник, 23 сентября, состоялись четыре встречи в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Металлург» обыграл дома «Салават Юлаев» (5:3), «Трактор» уступил на своем льду «Спартаку» (2:3 Б).

«Локомотив» одержал победу над «Северсталью» (4:1), СКА нанес поражение «Авангарду» (4:1).

Турнирная таблица КХЛ сезона 2024/2025 после матчей 23 сентября выглядит следующим образом.

Турнирная таблица КХЛ на сегодня

Расписание ближайших матчей:

24 сентября: 12:00 Амур – ЦСКА, 12:30 Адмирал – Витязь, 15:30 Сибирь – ХК Сочи, 17:00 Барыс – Динамо М, 19:00 Нефтехимик – Автомобилист, 19:30 Куньлунь Ред Стар – Торпедо.

25 сентября: 17:00 Металлург Мг – Спартак, 17:00 Трактор – Салават Юлаев, 18:00 Лада – Ак Барс, 19:30 Локомотив – Авангард.
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    Источник: HR Новости







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