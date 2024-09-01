Турнирная таблица РПЛ 2024/2025, расписание матчей

Сегодня, 22:29 Автор: Андрей Моисеев

С 21 по 23 сентября состоялись матчи девятого тура РПЛ. В центральной встрече «Спартак» сыграл вничью с московским «Динамо» (2:2).

«Локомотив» выиграл в гостях у «Пари НН» (3:1), «Краснодар» победил в Самаре «Акрон» (5:2), ЦСКА поделил очки с «Рубином» (1:1).

Турнирная таблица Российской Премьер-лиги сезона 2024/2025 после 9-го тура выглядит следующим образом.

Расписание матчей 10-го тура:

27 сентября: 16:30 Оренбург – Пари НН, 19:00 Факел – Рубин.

28 сентября: 14:00 ЦСКА – Ахмат, 16:30 Локомотив – Спартак, 19:30 Краснодар – Зенит, 20:00 Ростов – Акрон.

29 сентября: 16:30 Крылья Советов – Химки, 19:00 Динамо Мх – Динамо М.