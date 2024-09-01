HR Новости

Турнирная таблица РПЛ 2024/2025, расписание матчей

Сегодня, 22:29 Автор: Андрей Моисеев




С 21 по 23 сентября состоялись матчи девятого тура РПЛ. В центральной встрече «Спартак» сыграл вничью с московским «Динамо» (2:2).

«Локомотив» выиграл в гостях у «Пари НН» (3:1), «Краснодар» победил в Самаре «Акрон» (5:2), ЦСКА поделил очки с «Рубином» (1:1).

Турнирная таблица Российской Премьер-лиги сезона 2024/2025 после 9-го тура выглядит следующим образом.

Турнирная таблица РПЛ на сегодня

Расписание матчей 10-го тура:

27 сентября: 16:30 Оренбург – Пари НН, 19:00 Факел – Рубин.

28 сентября: 14:00 ЦСКА – Ахмат, 16:30 Локомотив – Спартак, 19:30 Краснодар – Зенит, 20:00 Ростов – Акрон.

29 сентября: 16:30 Крылья Советов – Химки, 19:00 Динамо Мх – Динамо М.
ЕЩЁ НОВОСТИ:

  • Турнирная таблица КХЛ 2024/2025, расписание матчей
  • Расписание матчей РФПЛ 2024/2025
  • Кубок России по футболу 2024/2025: таблица, расписание матчей
  • Сможет ли ЦСКА взять реванш у «Динамо»? Топ-5 матчей недели в КХЛ
  • Когда начнется сезон КХЛ-2024/2025 и Кубок Открытия
  • «Матч ТВ» убрал из эфира три матча второго тура РПЛ
  • Сезон РПЛ-2024/25 начнется битвой в Ростове-на-Дону
    •



    Источник: HR Новости







    Карта Курской области


    Показать на карте мира Ливан и Израиль: новости на сегодня
    Турнирная таблица РПЛ 2024/2025, расписание матчей
    Турнирная таблица КХЛ 2024/2025, расписание матчей
    Показать на карте границу России и Украины с областями
    Где находится Архангельское на карте Белгородской области
    Где находится Хомутовский район на карте Курской области
    Где находится Рыльский район на карте Курской области
    Где находится Кореневский район на карте Курской области
    Где находится Балаганск на карте Иркутской области
    Разговоры о важном 30 сентября 2024 года: тема урока


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru