HR Новости

РПЛ 2024/2025, 10-й тур. Какое расписание трансляций?

Сегодня, 06:21 Автор: Андрей Моисеев




В 10-м туре Российской Премьер-лиги сезона 2024/2025 состоятся два поединка с приставкой «супер». «Локомотив» будет принимать в субботу на своем поле «Спартак», а «Краснодар» встретится в этот же день с «Зенитом» (прямые трансляции на «Матч ТВ»).

Московское «Динамо» отправится в гости к одноклубникам из Махачкалы, ЦСКА на домашнем стадионе сыграет с «Ахматом».

Расписание трансляций матчей 10-го тура РПЛ:

27 сентября: 16:30 Оренбург – Пари НН, 19:00 Факел – Рубин.

28 сентября: 14:00 ЦСКА – Ахмат, 16:30 Локомотив – Спартак, 19:30 Краснодар – Зенит, 20:00 Ростов – Акрон.

29 сентября: 16:30 Крылья Советов – Химки, 19:00 Динамо Мх – Динамо М.

Остальные шесть встреч тура покажет платный телеканал «Матч Премьер».
ЕЩЁ НОВОСТИ:

  • Турнирная таблица РПЛ 2024/2025, расписание матчей
  • «Матч ТВ» убрал из эфира три матча второго тура РПЛ
  • Кубок России по футболу 2024/2025: таблица, расписание матчей
  • Турнирная таблица КХЛ 2024/2025, расписание матчей
  • Когда начнется сезон КХЛ-2024/2025 и Кубок Открытия
  • Сможет ли ЦСКА взять реванш у «Динамо»? Топ-5 матчей недели в КХЛ
  • Сезон РПЛ-2024/25 начнется битвой в Ростове-на-Дону
    •



    Источник: HR Новости







    Лучшие бомбардиры НХЛ за всю историю


    РПЛ 2024/2025, 10-й тур. Какое расписание трансляций?
    Показать на карте мира Ливан и Израиль: новости на сегодня
    Турнирная таблица РПЛ 2024/2025, расписание матчей
    Турнирная таблица КХЛ 2024/2025, расписание матчей
    Показать на карте границу России и Украины с областями
    Где находится Архангельское на карте Белгородской области
    Где находится Хомутовский район на карте Курской области
    Где находится Рыльский район на карте Курской области
    Где находится Кореневский район на карте Курской области
    Где находится Балаганск на карте Иркутской области


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru