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Показать на карте Приморья, где бродит медведь-убийца

Сегодня, 09:18 Автор: Андрей Моисеев




Пожарский район Приморского края на карте

Где находится Лучегорск на карте

На севере Приморского края бродит по округе медведь-убийца. В минувшие выходные зверь проник в одну из дач в селе Благовещенка и до смерти загрыз отца и сына.

К сожалению, медведь на этом не остановился. Как передает ТАСС, сегодня жертвами хищника стали около 30 собак в приюте в Лучегорске. Многие предполагают, что с собаками расправился тот же медведь, который ранее убил двух мужчин.

В Лучегорске проживают 17 тысяч человек, люди взволнованы. Опытные охотники ведут поиск и готовятся к отстрелу опасного хищника.

Фото: Google Карты.
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    Источник: HR Новости







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