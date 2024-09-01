Когда начинается сезон НХЛ 2024/2025, первый матч «Вашингтона» Овечкина

Сегодня, 09:49 Автор: Андрей Моисеев

Новый сезон в Национальной хоккейной лиге стартует 4 октября 2024 года.

Первый матч нового чемпионата, в котором сыграют «Баффало» и «Нью-Джерси», состоится в Праге на O2 Арене. На следующий день команды проведут в столице Чехии второй поединок.

В Северной Америке регулярный чемпионат стартует 8 октября. В 23:30 по московскому времени «Сиэтл» примет на своем льду «Сент-Луис». В этот же день действующий обладатель Кубка Стэнли «Флорида» встретится дома с «Бостоном», а «Юта» сыграет с «Чикаго».

«Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина свой первый матч проведет против «Нью-Джерси». Встреча начнется в ночь на 13 октября в 02:00 мск.

Завершится регулярный сезон КХЛ 18 апреля будущего года.

Фото: USA Today.