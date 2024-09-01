HR Новости

Когда начинается сезон НХЛ 2024/2025, первый матч «Вашингтона» Овечкина

Сегодня, 09:49 Автор: Андрей Моисеев




Александр Овечкин

Новый сезон в Национальной хоккейной лиге стартует 4 октября 2024 года.

Первый матч нового чемпионата, в котором сыграют «Баффало» и «Нью-Джерси», состоится в Праге на O2 Арене. На следующий день команды проведут в столице Чехии второй поединок.

В Северной Америке регулярный чемпионат стартует 8 октября. В 23:30 по московскому времени «Сиэтл» примет на своем льду «Сент-Луис». В этот же день действующий обладатель Кубка Стэнли «Флорида» встретится дома с «Бостоном», а «Юта» сыграет с «Чикаго».

«Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина свой первый матч проведет против «Нью-Джерси». Встреча начнется в ночь на 13 октября в 02:00 мск.

Завершится регулярный сезон КХЛ 18 апреля будущего года.

Фото: USA Today.
ЕЩЁ НОВОСТИ:

  • Когда начнется Лига чемпионов 2024/2025, где смотреть трансляции
  • Когда начнется сезон КХЛ-2024/2025 и Кубок Открытия
  • Сезон РПЛ-2024/25 начнется битвой в Ростове-на-Дону
  • Стали известны все пары второго раунда Кубка Стэнли
  • Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ
  • Где пройдут матч открытия и финал ЧМ-2026 по футболу
  • Голы Овечкина в НХЛ, сколько осталось до рекорда Гретцки
    •



    Источник: HR Новости







    Лучшие бомбардиры НХЛ за всю историю


    Отравление детей дихлофосом в Красной Сопке: показать на карте Красноярского края
    Когда начинается сезон НХЛ 2024/2025, первый матч «Вашингтона» Овечкина
    Показать на карте Приморья, где бродит медведь-убийца
    РПЛ 2024/2025, 10-й тур. Какое расписание трансляций?
    Показать на карте мира Ливан и Израиль: новости на сегодня
    Турнирная таблица РПЛ 2024/2025, расписание матчей
    Турнирная таблица КХЛ 2024/2025, расписание матчей
    Показать на карте границу России и Украины с областями
    Где находится Архангельское на карте Белгородской области
    Где находится Хомутовский район на карте Курской области


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru