HR Новости

Отравление детей дихлофосом в Красной Сопке: показать на карте Красноярского края

Сегодня, 10:59 Автор: Андрей Моисеев




Красная Сопка на карте Красноярского края

Карта села Красная Сопка

Если смотреть на карту Красноярского края, Красная Сопка находится к западу от краевого центра. Село расположено в 55 км к югу от районного центра Назарово, расстояние до Красноярска по прямой составляет 178 км.

Семья из шести человек, проживающая в селе, в субботу отравилась пельменями, купленными в местном магазине.

Четвертый ребенок — 12-летняя девочка — скончался в ночное время 23 сентября. Родители детей пришли в сознание и будут допрошены, сообщил в телеграм-канале региональный Следственный комитет.

Ранее скончались в больнице трое детей этой семьи.

24 сентября. Основной версией отравления семьи стало отравление дихлофосом, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя прокуратуры региона.

Фото: Google Карты.
ЕЩЁ НОВОСТИ:

  • Где находится Архангельское на карте Белгородской области
  • Где находится Глухов на карте Сумской области
  • Где находится Тихорецк на карте Краснодарского края
  • Где находится поселок Афипский на карте Краснодарского края
  • Где находится Калиново на карте Донецкой области
  • Где находится Новороссийск на карте России
  • Где находится Скучное на карте Донецкой области
    •













    Карта Курской области


    Отравление детей дихлофосом в Красной Сопке: показать на карте Красноярского края
    Когда начинается сезон НХЛ 2024/2025, первый матч «Вашингтона» Овечкина
    Показать на карте Приморья, где бродит медведь-убийца
    РПЛ 2024/2025, 10-й тур. Какое расписание трансляций?
    Показать на карте мира Ливан и Израиль: новости на сегодня
    Турнирная таблица РПЛ 2024/2025, расписание матчей
    Турнирная таблица КХЛ 2024/2025, расписание матчей
    Показать на карте границу России и Украины с областями
    Где находится Архангельское на карте Белгородской области
    Где находится Хомутовский район на карте Курской области


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru