Отравление детей дихлофосом в Красной Сопке: показать на карте Красноярского края

Сегодня, 10:59 Автор: Андрей Моисеев

Если смотреть на карту Красноярского края, Красная Сопка находится к западу от краевого центра. Село расположено в 55 км к югу от районного центра Назарово, расстояние до Красноярска по прямой составляет 178 км.

Семья из шести человек, проживающая в селе, в субботу отравилась пельменями, купленными в местном магазине.

Четвертый ребенок — 12-летняя девочка — скончался в ночное время 23 сентября. Родители детей пришли в сознание и будут допрошены, сообщил в телеграм-канале региональный Следственный комитет.

Ранее скончались в больнице трое детей этой семьи.

24 сентября. Основной версией отравления семьи стало отравление дихлофосом, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя прокуратуры региона.

Фото: Google Карты.