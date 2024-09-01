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Показать на карте Белгород, расстояние до границы с Украиной

Сегодня, 21:52 Автор: Андрей Моисеев




Белгород на карте России

Белгород и граница с Украиной

Карта Белгорода

Если смотреть на карту, Белгород расположен к югу от Москвы на расстоянии 578 км от столицы России.

Население административного центра Белгородской области составляет 328 тысяч человек.

Минимальное расстояние от центра города до границы с Украиной составляет по прямой 30 километров.

24 сентября. ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом, сообщил глава области Вячеслав Гладков. Ранены четыре мирных жителя, загорелись четыре дома, гараж и надворная постройка.

Фото: Google Карты.
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