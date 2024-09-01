Турнирная таблица КХЛ 2024/2025, расписание матчей

Сегодня, 22:00 Автор: Андрей Моисеев

Во вторник, 24 сентября, состоялись шесть встреч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Амур» уступил дома ЦСКА (0:3), «Адмирал» на своем льду обыграл «Витязь» (6:3), «Сибирь» выиграла в Новосибирске у «ХК Сочи» (4:2).

«Барыс» в Астане проиграл московскому «Динамо» (1:3), «Нефтехимик» уступил лидеру Востока «Автомобилисту» (1:2), «Торпедо» победило в гостях «Куньлунь Ред Стар» (4:2).

Турнирная таблица КХЛ сезона 2024/2025 после матчей 24 сентября выглядит следующим образом.

Расписание ближайших матчей:

25 сентября: 17:00 Металлург Мг – Спартак, 17:00 Трактор – Салават Юлаев, 18:00 Лада – Ак Барс, 19:30 Локомотив – Авангард.

26 сентября: 12:00 Амур – Витязь, 12:30 Адмирал – Торпедо, 15:30 Сибирь – Автомобилист, 17:00 Барыс – ХК Сочи, 19:30 Куньлунь Ред Стар – Динамо Мн.